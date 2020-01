C’è posta per te, Federica ride del marito traditore e chiude la busta



Finisce male la storia di Salvatore e Federica di Salerno. Lui, marito fedigrafo, chiede perdono. Lei, moglie più volte tradita, alla fine non ci casca e chiude la busta velocemente. “Ha raccontato che ha venduto la macchina per prendere una casa con lei? A me arrivavano le mail sul trasloco, i preventivi. Da dove li ha presi questi soldi? Li ha tolti alla famiglia.

