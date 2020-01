C’è posta per te, le lacrime di Marisa che tornerà a vivere per i figli



La storia di “C’è posta per te” con protagonista Antonio Banderas, convocato da Andrea che ha chiesto di fare una sorpresa alla madre Marisa. Pochi mesi fa, ha perso suo marito e da quel momento lei non vive più. Per questo motivo, il figlio Andrea ha chiamato l’attore che convince Marisa a tornare alla vita.

