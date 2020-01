C’è posta per te, Lorenzo apre la busta per abbracciare solo il padre: “Mia madre non la tocco”



Nella seconda puntata di “C’è posta per te” viene raccontata la storia di Vincenzo e Annamaria, due genitori che vorrebbero recuperare il loro rapporto con i figli, Lorenzo e Luca. I ragazzi accettano l’invito, ma attaccano la madre per non essersi mai sentiti amati. Lorenzo, il più grande dei due, prende la decisione di incontrare solamente il padre.

