Centrodestra si spacca in Lombardia, passa mozione del Pd per concedere più fondi ai disabili gravi



Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione del Partito democratico in cui si chiede di aumentare i fondi per i disabili gravi e gravissimi e rivedere i criteri stabiliti dalla delibera di giunta per l’assegnazione dei fondi alle famiglie.

Continua a leggere



Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione del Partito democratico in cui si chiede di aumentare i fondi per i disabili gravi e gravissimi e rivedere i criteri stabiliti dalla delibera di giunta per l’assegnazione dei fondi alle famiglie.

Continua a leggere

Continua a leggere