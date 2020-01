I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chi è Enrico Remigio, che ha vinto un milione di euro con la risposta su Gene Cernan



Enrico Remigio è il primo vincitore della nuova edizione di “Chi vuol essere milionario?”, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. L’ingegnere trentenne che attualmente vive a Singapore, è tornato in Italia proprio per sostenere il provino per partecipare al programma, senza immaginare che sarebbe riuscito a leggere e rispondere correttamente alla fatidica domanda da un milione di euro.

