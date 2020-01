Chi è Francesca Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni che ha seguito le orme del padre



Francesca Ferragni è la sorella minore di Chiara Ferragni, dalla quale la separano solo due anni di differenza. Lei è l’unica della famiglia a non aver intrapreso la strada del fashion business, seguendo le orme paterne e diventando una dentista, affiancando da subito il padre nella professione. La 32enne, che non disdegna apparire sui social, sebbene non siano la sua primaria attività, è fidanzata da ben 10 anni con il musicista Riccardo Nicoletti.

Continua a leggere



Francesca Ferragni è la sorella minore di Chiara Ferragni, dalla quale la separano solo due anni di differenza. Lei è l’unica della famiglia a non aver intrapreso la strada del fashion business, seguendo le orme paterne e diventando una dentista, affiancando da subito il padre nella professione. La 32enne, che non disdegna apparire sui social, sebbene non siano la sua primaria attività, è fidanzata da ben 10 anni con il musicista Riccardo Nicoletti.

Continua a leggere

Continua a leggere