Chi è Marco Sarra de ‘La pupa e il secchione e viceversa’, il modello sogna Maria De Filippi



Marco Sarra è entrato in scena nel corso della terza puntata de ‘La pupa e il secchione e viceversa’. Il modello ha 26 anni ed è originario di Novara. Nel 2018 ha vinto il titolo di ‘Best model of the world’. Ha partecipato a ‘Ciao Darwin 7’ nella sfida ‘Belli contro brutti’. Sogna di diventare attore e di conoscere Maria De Filippi.

