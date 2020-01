Chi è Valentina Ferragni, la sorella fashion blogger di Chiara Ferragni



Valentina Ferragni è una delle sorelle dell’influencer più famosa del web, ovvero Chiara Ferragni. La 27enne è da qualche anno, ormai, che ha seguito i passi della sorella entrando anche lei nel mondo del fashion business. In poco tempo ha raggiunto poco più di 3 milioni di follower e ha realizzato anche una linea di gioielli per un noto marchio italiano, ma sono tanti i progetti a cui ha collaborato in questi anni, supportata dal suo storico fidanzato, il blogger genovese Luca Vezil.

