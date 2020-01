Chi era Kobe Bryant, l’ex campione di basket morto a 41 anni in un incidente in elicottero



Kobe Bryant, morto in un incidente in elicottero, ha imparato i fondamentali del basket in Italia. Ha seguito il padre, che ha giocato a Rieti, Reggio Calabria e Pistoia Era già un bambino carismatico, che voleva i palloni decisivi anche a minibasket. “Quando sarò grande” ha detto un giorno da piccolo, “vi farò vedere come si gioca a basket”

