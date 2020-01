I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Chi vuol essere milionario?” si gira in Polonia, gli studi spostati a Varsavia nel 2018



Enrico Remigio ha dato la risposta alla domanda da un milione di euro dagli studi di Varsavia in Polonia. Nel 2018, per questioni di tempo e di budget, Mediaset ha deciso di appoggiarsi agli studi della capitale est-europea, dove il format va in onda quotidianamente. La scenografia del gioco, del resto, è uguale in tutto il mondo.

Continua a leggere



Enrico Remigio ha dato la risposta alla domanda da un milione di euro dagli studi di Varsavia in Polonia. Nel 2018, per questioni di tempo e di budget, Mediaset ha deciso di appoggiarsi agli studi della capitale est-europea, dove il format va in onda quotidianamente. La scenografia del gioco, del resto, è uguale in tutto il mondo.

Continua a leggere

Continua a leggere