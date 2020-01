Cibo pericoloso ai ristorantini di Chiaia: 100 kg di prodotti sequestrati dai Nas



I carabinieri del Nas di Napoli, assieme a personale dell’Asl Napoli 1, sono intervenuti per dei controlli nella zona della movida di Chiaia: sanzionati un ristorante-pizzeria di via Alabardieri, un bar di via Filangieri e una pizzeria-trattoria del vico Alabardieri. Sequestrati complessivamente quasi 100 chili di alimen.

