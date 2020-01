Citofonata Salvini, neanche Meloni lo difende: “Io non l’avrei fatto, c’è rischio emulazione”



Sul caso della citofonata di Matteo Salvini a una famiglia tunisina, a cui ha chiesto se spacciassero droga, interviene anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Il dubbio che ho è che quando sei una persona in vista il rischio emulazione potrebbe non essere controllabile. Io non lo avrei fatto, ma non lo trovo così incredibile”.

