Colli Aminei, la Polizia Municipale chiude asilo nido abusivo, ospitava 16 bambini



La Polizia Municipale di Napoli ha chiuso un asilo nido abusivo nella zona dei Colli Aminei, che era sprovvisto di autorizzazioni in quanto la struttura non era in possesso dei requisiti di legge per ospitare i piccoli. Al momento dell’intervento c’erano 16 bambini, che sono stati affidati ai genitori. I responsabili sono stati multati per 5mila euro.

