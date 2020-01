Come ottenere il diploma di scuola superiore accreditato online, alcuni consigli

Vi è un numero crescente di scuole superiori online accreditate che offrono agli studenti un modo alternativo per guadagnare crediti formativi e diplomarsi alla scuola superiore, in qualsiasi indirizzo scolastico. Molte scuole superiori online offrono corsi accademici rigorosi e diplomi ampiamente accettati nel mondo del lavoro, esse però non sono tutte uguali e bisogna cercare quella che più fa al nostro caso e soprattutto diffidare di programmi non accreditati. Ecco qualche consiglio per fare le scelte giuste.

Diplomi online accreditati: come scegliere il giusto ente

Una sfida per ottenere un diploma di scuola superiore online è trovare un programma legittimo e accreditato. Alcune scuole superiori online sono fittizie, infatti esse assegnano un diploma che non è riconosciuto dai datori di lavoro o dalle università perché il programma ha richiesto pochi corsi, o addirittura nessuno. Le legittime scuole online richiedono un percorso formativo al pari delle scuole tradizionali, anche se in molti casi esso viene condensato in meno anni di studio. I corsi che condurranno al diploma definitivo dovranno preparare l’allievo su tutti gli aspetti essenziali della materia oggetto di studio.

Per verificare le credenziali accademiche di un programma offerto da un ente di formazione online, è possibile contattare direttamente la scuola e chiedere il suo accreditamento e verificare sui vari forum sul web attraverso i feedback dei vecchi diplomati.

Il percorso di formazione online: un’occasione formativa accessibile a tutti

La maggior parte dei programmi online offre un’istruzione strutturata in modo simile ai tradizionali programmi di istruzione delle scuole superiori. Gli studenti prendono lezioni di matematica, scienze, studi sociali, storia, lingue straniere, e tutte le altre materie, esattamente come i loro coetanei che frequentano le scuole tradizionali. Esenti dalla maggior parte dei programmi di scuola superiore online sono l’educazione fisica e altre materie tecniche che richiedono agli studenti di essere in classe di persona, come lezioni di dizione o attività che richiedono lo studio di gruppo.

Gli studenti utilizzano forum di discussione online, conferenze video e vocali, messaggistica istantanea ed e-mail per comunicare con gli insegnanti e consegnare i compiti svolti, a loro assegnati. Allo stesso modo, gli insegnanti usano gli stessi metodi per comunicare con gli studenti e restituire i lavori corretti e corredati di voto. La maggior parte dei programmi rende disponibili anche altri servizi educativi per gli studenti online, tra cui consulenza, tutoraggio e persino programmi extracurricolari. Al completamento di tutti i corsi e dei test curriculari, gli studenti di solito ricevono i loro diplomi per posta.