Come sta Gaetano Castrovilli, qual è stata la causa del malore

Come sta Gaetano Castrovilli della Fiorentina? Qual è stata la causa del malore che lo ha costretto ad abbandonare il campo? È stato lo stesso calciatore a chiamare la sostituzione. “Mi gira la testa, non capisco niente”, ripete al medico e all’arbitro. Il giocatore è stato successivamente portato in ospedale dove verrà sottoposto ad accertamenti medici. Con lui anche la fidanzata e il fratello.

