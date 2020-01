I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Consiglio di Stato accoglie ricorso del Comune di Napoli: ‘Regione ha discriminato Anm’



Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Napoli in merito ai finanziamenti della Regione Campania per il trasporto pubblico relativi agli anni 2017 e 2018. In una nota, firmata dall’assessore e vicesindaco Enrico Panini, il Comune illustra i dettagli della sentenza che dimostrerebbe che la Regione avrebbe discriminato l’Anm.

Continua a leggere



Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Napoli in merito ai finanziamenti della Regione Campania per il trasporto pubblico relativi agli anni 2017 e 2018. In una nota, firmata dall’assessore e vicesindaco Enrico Panini, il Comune illustra i dettagli della sentenza che dimostrerebbe che la Regione avrebbe discriminato l’Anm.

Continua a leggere

Continua a leggere