Conte: “Ci sono due casi accertati di Coronavirus in Italia”



Si tratta di una coppia di cinesi in vacanza a Roma, ha spiegato il Presidente del Consiglio. Mercoledì erano stati trasportati in ambulanza all’Istituto di Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani di Roma. La coppia alloggiava in un hotel in via Cavour. Il premier ha annunciato anche che il traffico aereo da e per la Cina è chiuso.

