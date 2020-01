Conte: “L’Inter è l’unica che ha sostituito e non aggiunto”



Dopo la bella vittoria di Napoli, altro test importante per l’Inter che sabato sera al Meazza affronterà la super Atalanta di Gasperini. Antonio Conte in conferenza stampa ha sottolineato le difficoltà della gara, complimentandosi con l’allenatore avversario. Il tecnico interista che ha dribblato le domande di mercato, ha evidenziato come la sua squadra sia l’unica che in questa stagione ha “sostituito e non aggiunto” come le altre big del campionato.

