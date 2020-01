I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coppa Italia, Milan-Torino: Piatek sfida Belotti a San Siro con un orecchio al mercato



A San Sir il Milan affronterà il Torino nella gara secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2019/2020 per cercare di conquistare la semifinale con la Juventus. I rossoneri vengono da quattro vittorie consecutive tra campionato e coppa, mentre i granata vogliono riscattare il 7-0 subito in casa contro l’Atalanta sabato.

Continua a leggere



A San Sir il Milan affronterà il Torino nella gara secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2019/2020 per cercare di conquistare la semifinale con la Juventus. I rossoneri vengono da quattro vittorie consecutive tra campionato e coppa, mentre i granata vogliono riscattare il 7-0 subito in casa contro l’Atalanta sabato.

Continua a leggere

Continua a leggere