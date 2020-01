Corbetta, negativa al test antidroga la comandante dei vigili trovata con cocaina in auto



È risultata negativa al test anti droga la comandante dei vigili di Corbetta (Milano), Lia Vismara, fermata all’inizio di gennaio dai carabinieri e trovata con alcuni grammi di cocaina in auto. “Ora si vada avanti per capire cos’è successo. Mi auguro che la magistratura scopra chi è stato a cercare di incastrarla per screditare l’amministrazione comunale”, ha dichiarato a Fanpage.it il sindaco Marco Ballarini.

