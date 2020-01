I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: a Roma primi 2 casi. Direttore Spallanzani: “Non c’è rischio per popolazione”



I due pazienti sono in isolamento, in buone condizioni. La tempestività dell’intervento ci fa pensare che non ci sono persone esposte. Così a margine della conferenza stampa il direttore scientifico dell’ospedale romano in cui sono tenuti in quarantena i due cittadini cinesi in vacanza a Roma contagiati dal Coronavirus.

