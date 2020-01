I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Cina, tre nuovi casi in Baviera: lavorano tutti per la stessa azienda



Tre nuovi casi di coronavirus sono stati accertati in Baviera. Lo ha fatto sapere in serata un portavoce del ministero della Salute del Land Monaco. I casi sono collegati al primo paziente: tutti lavorano per la stessa impresa nel distretto di Starberg. Anche in Francia è stato accertato un quarto caso del virus cinese: è un ottantenne in condizioni “gravi”.

