Coronavirus, come stanno rispondendo i medici italiani



Il SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, ha diffuso le proprie linee guide per la gestione dei casi sospetti. E da domani sarà attiva una task force di 14 medici che opererà all’aeroporto di Malpensa per i voli in arrivo. I sintomi da monitorare sono: febbre, difficoltà respiratoria, tosse, dolori muscolari, cefalea, malessere generale.

Continua a leggere



Il SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, ha diffuso le proprie linee guide per la gestione dei casi sospetti. E da domani sarà attiva una task force di 14 medici che opererà all’aeroporto di Malpensa per i voli in arrivo. I sintomi da monitorare sono: febbre, difficoltà respiratoria, tosse, dolori muscolari, cefalea, malessere generale.

Continua a leggere

Continua a leggere