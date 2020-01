I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, cosa succede in Italia alle persone infette



Gli italiani che torneranno da domani dalla Cina non saranno messi in quarantena in modo automatico, ha assicurato il direttore scientifico dello Istituto Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito, ma sarà valutata la situazione caso per caso: “Neppure gli Usa lo fanno, le autorità decideranno qual è la forma migliore di sorveglianza. Credo che nessuno pensi di

ospedalizzare persone che stanno bene”

Continua a leggere



Gli italiani che torneranno da domani dalla Cina non saranno messi in quarantena in modo automatico, ha assicurato il direttore scientifico dello Istituto Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito, ma sarà valutata la situazione caso per caso: “Neppure gli Usa lo fanno, le autorità decideranno qual è la forma migliore di sorveglianza. Credo che nessuno pensi di

ospedalizzare persone che stanno bene”

Continua a leggere

Continua a leggere