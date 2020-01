I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Hamsik scappa dalla Cina: l’ex Napoli è tornato in Slovacchia



L’ex capitano del Napoli ha preferito lasciare la Cina e fare ritorno in Slovacchia per evitare problemi. “Marek era volato in Cina, dove è rimasto per due settimane, ed era pronto a partire con la squadra per il ritiro in Spagna. Poi, però, è arrivato il virus. I compagni di Marek al momento sono ancora sotto osservazione”, ha spiegato il padre dell’ex giocatore azzurro.

