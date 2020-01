I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, i due turisti cinesi infetti sono stati anche a Milano, Verona, Parma e Firenze



I due coniugi cinesi risultati positivi al Coronavirus, prima di arrivare a Roma, hanno fatto tappa in altre città italiane: sono atterrati a Milano il 23 gennaio e poi si sono spostati a Verona, Parma e Firenze. Luoghi in cui si sono fermati per una sola giornata: le autorità stanno comunque effettuando tutte le verifiche del caso in ogni città.

