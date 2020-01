I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il bilancio ufficiale è di 9 casi in Europa. I morti sono 132



Quattro casi in Francia, altrettanti in Germania, un caso in Finlandia. Sono invece 600 gli europei che aspettano di rientrare dalla Cina (almeno una sessantina sono gli italiani). Nel frattempo l’Iss lancia l’allarme: “Il reale numero dei casi di contagio è sottostimato. Saranno sicuramente più di 6mila dichiarati dalla Cina”.

