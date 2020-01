I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la beffa delle mascherine: “Sono prodotte in Cina, a Wuhan”



Sulla confezione di alcune mascherine filtranti che stanno andando a ruba in questi giorni nelle grandi città come Roma e Milano, c’è scritto a chiare lettere: distribuita da “Farmac Zabban Spa Calderara di Reno-Bologna”, prodotta in “Cina, Wuhan”“.

Continua a leggere



Sulla confezione di alcune mascherine filtranti che stanno andando a ruba in questi giorni nelle grandi città come Roma e Milano, c’è scritto a chiare lettere: distribuita da “Farmac Zabban Spa Calderara di Reno-Bologna”, prodotta in “Cina, Wuhan”“.

Continua a leggere

Continua a leggere