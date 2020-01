I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, primi due casi in Italia: diecimila contagi nel mondo, i morti sono 213



Secondo l’Oms, il contagio da Coronavirus ormai ha interessato una ventina di Paesi per circa un centinaio di casi, dall’America all’Asia passando per l’Europa e l’Oceania, compresa l’Italia. La nazione più colpita resta la Cina con ben diecimila casi e oltre 200 morti. La stessa Oms però teme che il contagio possa raggiungere Paesi in via di sviluppo con conseguenze disastrose.

