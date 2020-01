I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, ultimi 5 aerei dalla Cina atterrati a Fiumicino: a bordo circa 1000 passeggeri



Sono atterrati gli ultimi cinque voli dalla Cina all’aeroporto di Fiumicino. Gli aerei, che erano già in viaggio da prima che il governo chiudesse lo spazio aereo da e per la Cina in Italia, sono stati autorizzati a sbarcare. I passeggeri sbarcati sono circa mille e sono stati tutti controllati dal personale medico presente all’aeroporto Leonardo Da Vinci.

