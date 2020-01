Coronavirus, studentessa veneziana di 24 anni in quarantena a Wuhan



Petra Vidali, studentessa veneziana di 24 anni, si trova nei college della Huazhong University of Science and Technology, la più importante università della metropoli capoluogo della provincia dello Hubei. “Siamo rinchiusi, le autorità dell’università hanno messo a disposizione degli studenti, mascherine, sapone e un termometro per l’autodiagnosi”.

