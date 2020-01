I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Costa Crociere assume 700 persone su due nuove navi alimentate a gas



La compagnia sta avviando una campagna di reclutamento per due nuove navi che entreranno in funzione nel 2021: si cercano cuochi, casari, animatori, traduttori, guide, fotografi. Tutti devono essere in grado di parlare, oltre all’inglese, anche altre lingue.

