Crisi rifiuti a Napoli, De Magistris: “Entro domenica situazione normale se no è sabotaggio”



Il sindaco De Magistris attacca sulla crisi rifiuti del capoluogo partenopeo: “O recuperiamo entro domani, oppure qualcuno prende in giro i napoletani, e di certo non è il comune”. Nelle scorse ore, il governatore della Campania Vincenzo De Luca aveva aperto ad una “deroga” per aumentare la quota di rifiuti napoletani da sversare ad Acerra.

