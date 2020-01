I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cristiano Ronaldo è l’MVP della Serie A del mese di gennaio



7 gol segnati in 4 partite di Serie A in un mese di gennaio fantastico a livello personale per Cristiano Ronaldo che ha vinto il premio di miglior giocatore della Serie A del mese di gennaio. CR7 verrà premiato ufficialmente prima della partita tra Juventus e Fiorentina, in programma il 2 febbraio.

