Cristiano Ronaldo: “Juve nervosa nel finale. Successo sofferto ma era importante vincere”



Come spiega le difficoltà della Juventus che, soprattutto nella fase finale della partita, ha rischiato addirittura il pareggio beffa in casa? Cristiano Ronaldo non cerca attenuanti e rivela il motivo di tanta apprensione e poca padronanza del match. “Negli ultimi dieci minuti la squadra era un po’ nervosa perché il Parma saliva, creava pericoli”.

