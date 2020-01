Cristiano Ronaldo non giocherà Juventus-Udinese: ha la sinusite



La Juventus su Twitter ha annunciato il forfait di Ronaldo: “Cristiano è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per il match di questa sera”. Dunque niente di preoccupante per il portoghese, che però per precauzione è stato escluso dal match di Coppa Italia con l’Udinese.

