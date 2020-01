Crollo galleria A26, precipitate due tonnellate di detriti: “Poteva essere una strage”



Dalle analisi sommarie sui detriti che si sono staccati dalla volta della galleria Berté in A26, è emerso che a venire giù è stata una massa consistente che avrebbe potuto uccidere se in quel momento in galleria si fosse trovato a passare un veicolo. Secondo indiscrezioni, inoltre, la polizia avrebbe segnalato almeno altri tre tunnel a rischio attorno a Genova.

