Dakar 2020, gravissimo incidente per Edwin Straver: è in condizioni critiche



Nuova giornata da dimenticare alla Dakar 2020. Gravissimo incidente per Edwin Straver. Il pilota olandese 48enne nella tappa odierna del prestigioso rally si è schiantato con la sua moto, riportando danni gravissimi. Secondo le prime indiscrezioni, Straver rianimato inizialmente sul posto dal team medico, è stato trasportato in elicottero nell’ospedale di Riyadh dove è ricoverato in condizioni critiche. Dopo l’arresto cardiaco, il centauro avrebbe riportato anche la frattura di una vertebra cervicale.

