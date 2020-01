Dalila Branzani in lacrime contro Eleonora Rocchini: “Ti abbiamo fatto diventare quello che sei”



Dalila Branzani attacca Eleonora Rocchini con una serie di stories su Instagram: “Potevi gestire tutto con più decoro e più rispetto”. Una mole impressionante di stories in cui la Branzani perde anche la calma e finisce in lacrime per il modo in cui Eleonora ha gettato fango su chi “ti ha fatto diventare quello che sei”. E rivela la verità sull’incidente: “Ero lì a causa tua”.

