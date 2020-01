Dall’Inghilterra sono certi: Piatek al Tottenham, offerto contratto di 3 anni



Ventotto milioni di sterline, 33 milioni circa in euro (di cui 28 subito e il resto in bonus). È questa la cifra che il Tottenham si prepara a versare nelle casse del Milan per ingaggiare Piatek, al calciatore invece andrebbe un contratto di tre anni. Le ultime notizie di calciomercato sul Milan rimbalzano dall’Inghilterra e vedono gli Spurs in pole position per il polacco.

