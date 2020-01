Dario Sansone (Foja) e Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti) in concerto acustico a Giugliano (Na)

Per la rassegna Giugliano Città della Fiaba – Tra Musica e Lettura Mercoledì 22 Gennaio presso l’Ex Chiesa della Concezioniste – Via Concezione, Giugliano (Na)

apertura porte ore 20.30 – ingresso libero fino ad esaurimento posti; Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) e Dario Sansone (Foja) si esibiranno in concerto.