Derby Roma-Lazio, Stadio Olimpico blindato: accessi separati per i tifosi e ordinanza anti-vetro



Il 26 gennaio si giocherà allo Stadio Olimpico il derby tra Roma e Lazio. Per l’occasione si è riunito un tavolo tecnico in Questura per decidere le misure di sicurezza da mettere in campo. I tifosi potranno accedere allo stadio da direttrici separate, mentre in tutta la zona non potranno essere vendute bevande in vetro.

