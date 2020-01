Desenzano, ricercato per tentato omicidio della compagna si dà fuoco in auto davanti ai carabinieri



Petru Lucaci, 59enne residente a Carpenedolo, nel Bresciano, era ricercato da venerdì notte per il tentato omicidio della compagna: dopo averla brutalmente pestata, credendola morta, aveva dato fuoco all’appartamento in cui abitavano. Nel pomeriggio di ieri l’uomo è stato intercettato dai carabinieri a Desenzano del Garda: alla vista dei militari il 59enne si è dato fuoco in auto. Portato in ospedale in elicottero, è in gravi condizioni.

