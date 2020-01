Desio, il camion è troppo alto e resta incastrato nel sottopasso: un ferito e traffico in tilt



Singolare incidente a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Un camion è rimasto incastrato in un sottopasso in via Lampugnani: il conducente non si è accorto che l’altezza del mezzo era superiore a quella consentita. L’autista del camion è rimasto leggermente ferito nell’urto. Pesanti le ripercussioni dell’incidente: la circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per circa mezz’ora per consentire ai tecnici di verificare le condizioni dei binari sul ponte.

Continua a leggere



Singolare incidente a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Un camion è rimasto incastrato in un sottopasso in via Lampugnani: il conducente non si è accorto che l’altezza del mezzo era superiore a quella consentita. L’autista del camion è rimasto leggermente ferito nell’urto. Pesanti le ripercussioni dell’incidente: la circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per circa mezz’ora per consentire ai tecnici di verificare le condizioni dei binari sul ponte.

Continua a leggere

Continua a leggere