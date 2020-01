Diego Abatantuono: “I politici oggi fanno più ridere dei comici di professione”



Il comico milanese torna in tv con lo show ‘Enjoy – Ridere fa bene’ condotto da Diana Del Bufalo, in onda da domenica 2 febbraio in prima serata su Italia1, in cui due squadre di concorrenti, molti di loro reduci di ‘Colorado’, si sfideranno a suon di battute. In un’intervista al Corriere, Abatantuono spiega quanto sia difficile oggi fare satira in tv: “Abituati ad uomini di potere sussiegosi, ora la parodia di un personaggio non regge il confronto con il suo alter ego reale”.

