Divisione volontaria o giudiziaria del condominio art 1119 cc



Cassazione 15.10.2019 n 26041 L’art 1119 cc va interpretato nel senso che “le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione”, a meno che – per la divisione giudiziaria – la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa e – per la divisione volontaria – a meno che non sia concluso contratto con il consenso di tutti i partecipanti al condominio (quest’ultimo requisito non è richiesto per la divisione giudiziaria).

