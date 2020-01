Dopo Niko Pandetta ad Abbiategrasso arriva Andrea Zeta, arrestato in un blitz antimafia



Dopo le dichiarazioni del sindaco, il Pub Las Vegas deposita la richiesta per il concerto di Niko Pandetta e minaccia di chiedere i danni al Comune se non sarà concesso il Teatro Fiera. Ma il nipote del boss non è l’unica presenza discutibile: per i prossimi mesi il locale ha organizzato anche un evento con Andrea Zeta, arrestato lo scorso marzo in un blitz contro il clan Santapaola. Dura la reazione della Carovana Antimafia Ovest Milano.

