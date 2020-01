Dramma a Marcon, bimbo di 9 anni scivola dalla sedia e batte la testa: è grave



Paura a Marcon, in provincia di Venezia, dove un bambino di 9 anni è rimasto vittima di un incidente domestico: è scivolato da una sedia e ha battuto con forza la testa sul pavimento procurandosi una grave contusione alla testa. A dare l’allarme sono stati i genitori che lo hanno trovato privo di sensi per terra. Al momento è ricoverato in terapia intensiva.

