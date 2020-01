I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

È fatta, anzi no. Tutti i colpi clamorosi saltati nel mercato di gennaio



La sessione di mercato di gennaio 2020 si è conclusa e mai come quest’anno ha visto le big muoversi per attrezzarsi in vista dell’ultima parte della stagione. Tanti affari sono stati portati a conclusione ma alcuni sfumati in maniera clamorosa: da Politano-Spinazzola a De Sciglio-Kurzawa fino a Robinson e Criscito, ecco quelli più importanti.

