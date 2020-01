È morta Simonetta Frau, la ragazza del 1977 che è diventata simbolo dei movimenti studenteschi



È morta Simonetta Frau, che nel 1977 è diventata il simbolo della lotta studentesca con una foto di Tano D’Amico: il volto seminascosto da un fazzoletto, lo sguardo deciso puntato su un carabiniere e i capelli raccolti in una treccia. Questa la fotografia iconica che si sta diffondendo in queste ore per ricordare Frau, deceduta in seguito a una malattia.

